Am Donnerstagmorgen sind bei einem Unfall auf der A65 bei Edesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Hyundai auf Höhe der Rastanlage Pfälzer Weinstraße West auf den Opel eines 52-Jährigen auf, nachdem dieser bremsen musste. Durch den Aufprall verletzten sich der Hyundai-Fahrer sowie die 50-jährige Beifahrerin im Opel. Zwar konnte eine 31-Jährige, die mit ihrem Skoda hinter den Unfallfahrzeugen her fuhr, noch rechtzeitig bremsen, ihr fuhr allerdings eine 19-Jährige mit einem Audi ins Heck und schob sie auf den bereits verunfallten Hyundai. Auch die 31-Jährige klagte über leichte Verletzungen, sodass am Ende drei Personen ins Krankenhaus kamen. Wegen des Unfalls war für etwa anderthalb Stunden nur der rechte Fahrstreifen frei, es kam zu einem Stau bis über die Anschlussstelle Edenkoben hinaus.