Gegen 13.40 Uhr hat sich am Dienstag auf der A65 in Höhe Insheim, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Unfall ereignet. Laut Polizei wollte eine 46-jährige BMW-Fahrerin einen LKW überholen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Sprinter-Fahrer, welcher sich seinerseits bereits auf der Überholspur befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf die BMW-Fahrerin kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.