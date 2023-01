Etwa 8000 EUR Sachschaden ist am Montagvormittag durch einen Verkehrsunfall auf der A65 bei Edenkoben am entstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein 22-Jähriger aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg mit seinem Auto in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Edenkoben wollte er einen Lastwagen überholen und wechselte daher auf die linke Spur. Dort kam allerdings ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mit seinem Auto angefahren. Dieser konnte nicht mehr bremsen, wich seitlich aus und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Da sich die Beteiligten über den genauen Unfallhergang uneinig sind, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.