Die Autobahn GmbH Südwest lässt kommende Woche Arbeiten im Trogbauwerk bei Landau-Mitte ausführen. Es müsse an den Lärmschutzwänden gearbeitet werden, teilte die Gesellschaft des Bundes am Freitagnachmittag mit . Aus diesem Grund steht am 17. und 18. September, Dienstag und Mittwoch, in Fahrtrichtung Ludwigshafen jeweils von circa 8 bis 15 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. An den beiden Folgetagen ist die Gegenfahrbahn betroffen. In Fahrtrichtung Karlsruhe steht vom 18. bis voraussichtlich 20. September, Mittwoch bis Freitag, jeweils zwischen 9 und 160 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Landau-Zentrum ist nicht betroffen.

Im Trog war die Fahrbahn von Oktober 2022 bis Februar 2024 eingeengt, nachdem eine Lärmschutzplatte abgestürzt war und zwei Arbeiter schwer verletzt hatte. Um weitere Gefahren auszuschließen, waren Stahlträger vor die Lärmschutzelemente gesetzt worden.