Ein Unbekannter hat beim Rangieren mit seinem Lkw am Montag gegen 4.24 Uhr eine der Zapfsäulen der Tankstelle an der A65-Raststätte Pfälzer Weinstraße West (Fahrtrichtung Karlsruhe) beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.