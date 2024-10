Die Polizei hat am Sonntagabend auf der A65-Raststätte „Pfälzer Weinstraße“ bei Edesheim Trucker kontrolliert. Bei diesen sogenannten Abfahrtkontrollen hat die Polizei ein wachsames Auge darauf, dass Brummifahrer nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots fahrtüchtig sind. Denn es ist keine Seltenheit, dass die Beamten Fahrer erwischen, die übers Wochenende nicht nur Sprit für ihr Fahrzeug getankt haben. So einen Fall erlebten die Polizisten aus Edenkoben auch an diesem Sonntag. Bei der Kontrolle eines 29 Jahre alten Kraftfahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alcotest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der Fahrer hatte angegeben, am folgenden Morgen um 10 Uhr seine Fahrt fortsetzen zu wollen. Die Fahrzeugschlüssel erhielt er jedoch erst zurück, als er vollkommen ausgenüchtert war.