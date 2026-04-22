Ein Fahrradfahrer, der auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, ist der Landauer Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr gemeldet worden. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und konnten den Mann kontrollieren, nachdem er die Autobahn an der Abfahrt Landau-Zentrum verlassen hatte. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war, heißt es im Polizeibericht weiter. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 2160 Euro nicht entrichten konnte, wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.