Am frühen Sonntagmorgen ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Hinweisschild „Pfälzer Weinstraße“ sowie einem Leitpfosten kollidiert. Warum der Wagen von der Straße abgekommen ist, ist laut Polizei nicht bekannt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unberechtigt von der Unfallstelle. An dem Schild sowie dem Leitpfosten entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.