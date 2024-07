Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg hat sich bei einem Unfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Insheim schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer hinter einem 23-jährigen Autofahrer aus Landau unterwegs. Der hatte vermutlich wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Auto auf und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin haben sich bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die Fahrbahn war für rund 30 Minuten voll gesperrt, berichtet die Polizei weiter.