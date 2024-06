Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der A65 nördlich von der Landau gegen die rechte Schutzplanke und gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann von der B272 auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen wechseln. Weil es regnete, die Fahrbahn nass war, und er trotz dieser Verhältnisse zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, an seinem Wagen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.