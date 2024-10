Die A65 wird heute Nacht und in einigen Folgenächten im Bereich der Stadt Landau und der Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH Südwest am Montagmittag mitgeteilt. Grund sind nach ihren Angaben Sanierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord sowie zwischen den Anschlussstellen Insheim und Rohrbach. Die jeweiligen Streckenabschnitte werden von 19.30 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen vollständig gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Vom heutigen Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch, 22./23 Oktober, ist der Abschnitt von Landau-Zentrum bis Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt.

Von Mittwoch auf Donnerstag, 23. bis 24. Oktober, wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim gesperrt, also ebenfalls in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Von Montag auf Dienstag, 28./29. Oktober, wird die A65 ab der Anschlussstelle Insheim in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Von Dienstag auf Mittwoch, 29./30. Oktober, wird der Abschnitt zwischen Rohrbach und Insheim gesperrt, also in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Von Mittwoch auf Donnerstag, 30./31. Oktober, ist wieder der Abschnitt ab Landau-Zentrum in Richtung Ludwigshafen gesperrt.