Die A65 ist in den kommenden Tagen an unterschiedlichen Stellen wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Nächte voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird am Mittwoch und Freitag die Abfahrt an der Anschlussstelle Landau-Nord zur B10 in Richtung Pirmasens/Annweiler in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen circa 19 Uhr und 6 Uhr am Morgen gesperrt. Umgeleitet wird über die Anschlussstelle Landau-Zentrum über die ausgeschilderte U22.

Am Donnerstag ist die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord von 19 bis 6 Uhr am Freitag voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Neustadt Weinstraße-Süd über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U17, teilt die Autobahn GmbH weiter mit.