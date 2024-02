Mehrere Autofahrer haben sich am Dienstag gegen 16 Uhr über Notruf gemeldet und der Polizei mitgeteilt, dass ein Lkw in Schlangenlinien auf der A65 unterwegs sei. Eine Streife konnte den Sattelzug auf die Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ in Höhe Edesheim lotsen. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Fahrer in keiner guten gesundheitlichen Verfassung war. Diese körperlichen Beeinträchtigungen dürften der Grund für die auffällige und gefährliche Fahrweise gewesen sein, so die Polizei. Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.