Am Kreisel bei der A65-Anschlussstelle Landau-Mitte kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 73-jähriger Fahrer mit seinem Citroën auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Die 25-jährige Fahrerin darin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der 73-Jährige entfernte sich, ohne sich um die verletzte Frau und den Schaden am Auto zu kümmern. Die Polizei konnte ihn im Zuge ihrer Ermittlungen bei sich zu Hause antreffen. An seinem Wagen wurden korrespondierende Unfallschäden festgestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die Tat dürfte auch Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis nach sich ziehen, so die Polizei.