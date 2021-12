Wegen eines freilaufenden Hundes kam es am Donnerstag gegen 9.20 Uhr auf der A65 Höhe Kirrweiler zu einem Unfall. Wie die Edenkobener Polizei berichtet, hatte eine 56-Jährige eine Bremsung der vorausfahrenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig bemerkt. Angeblich, so die Polizei, überholte eine 51-jährige Autofahrerin einen Lkw, als sie plötzlich wegen eines freilaufenden Hundes auf der Autobahn einen Bremsvorgang einleitete. Die 56-Jährige krachte daraufhin in das Auto und den Lkw. Die Pkws mussten abgeschleppt werden, der Hund blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Hundehalter an die Polizei unter Telefon 06323 9550.