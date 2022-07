Am Montag, 25. Juli, beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf rund zwei Kilometern Länge lässt die Autobahn GmbH Südwest die Fahrbahndecke erneuern. Deswegen steht dem Verkehr im Baustellenbereich in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sollen bis Anfang September abgeschlossen sein.