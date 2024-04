Die Ermittlungen, warum sich ein Betonteil von der Lärmschutzwand an der A65 bei Landau vor eineinhalb Jahren löste, dann herunterstürzte und zwei Bauarbeiter schwer verletzte, dauern weiter an. Das teilt die leitende Oberstaatsanwältin in Landau, Angelika Möhlig, auf Rheinpfalz-Nachfrage mit. Zwar gebe es bereits erste Aussagen, doch der Fall sei sehr komplex, sagt sie. Deshalb werde es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alle Unterlagen gesichtet seien, der beauftragte Gutachter seine Arbeit abschließen und man gegebenenfalls Anklage erheben könne. Bei dem Unfall im Oktober 2022 wurden zwei Männer verletzt, die an der Lärmschutzwand im Landauer Trog arbeiteten. Die beiden waren in einem auf ihrem Fahrzeug befestigten Korb und wurden durch den Aufprall der Betonplatte nach unten geschleudert.