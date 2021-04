Die Autobahn-GmbH Südwest erneuert nach Ostern die Fahrbahn der A65-Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dort mündet die B38 in die Autobahn. Betroffen ist der Beschleunigungsstreifen. Dazu sind Voll- und Teilsperrungen nötig. Gearbeitet wird vom 6. bis 10. April, Dienstag bis Samstag. Tagsüber (zwischen 6 und 20 Uhr) wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Ab 20 Uhr gibt es eine Vollsperrung der Autobahn bis maximal 6 Uhr morgens. Dann wird der Verkehr ab Landau-Süd über die B38 zur Anschlussstelle Rohrbach umgeleitet.