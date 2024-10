Auf der A65 gilt schon seit einer Weile auf einem längeren Streckenabschnitt Tempo 100. Grund dafür sind Straßenschäden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt. Mitte September seien zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen sowie zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Insheim in entgegengesetzter Fahrtrichtung Asphaltschäden festgestellt worden. „Um die Verkehrssicherheit in den betroffenen Streckenabschnitten zu gewährleisten, wurde vorübergehend ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde angeordnet.“ Die Reparatur solle so schnell wie möglich erfolgen, teilt die Sprecherin mit. Genaue Termine für die Arbeiten kann sie noch nicht nennen. Diese würden zeitnah von der Autobahn GmbH kommuniziert werden.