Die Baustelle auf der A65 zwischen Landau-Zentrum und Landau-Süd geht ihrem Ende entgegen. Wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilt, stehen ab Donnerstag, 15. September, 17 Uhr, wieder zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verfügung. Ab Dienstag, 20. September, 7 Uhr, können auch in Fahrtrichtung Ludwigshafen wieder beide Spuren genutzt werden. Die Autobahn GmbH hatte seit Ende Juli die Asphaltschicht in Fahrtrichtung Karlsruhe auf rund zweieinhalb Kilometern Länge erneuert, außerdem eine Auf- und eine Abfahrt. Der Verkehr musste auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden. Dies hatte trotz der Sommerferien immer wieder zu Staus und in deren Folge auch zu Auffahrunfällen mit mehreren Verletzten geführt. Laut Autobahn GmbH stehen derzeit nur noch Restarbeiten an der Mittelleitplanke aus.