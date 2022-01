Der Polizeiinspektion Edenkoben wurde am Freitag gegen 12.45 Uhr ein Auto gemeldet, das auf der A65 in Richtung Karlsruhe Schlangenlinien fahrend unterwegs sei. Von Zeugen wurde das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben gesehen. Einer Polizeistreife gelang es, den Wagen im Bereich der Überführung zur B272 zu stoppen. Laut Mitteilung der Polizei stellte sich heraus, dass die unsichere Fahrweise der 67-jährigen Skoda-Fahrerin eine medizinische Ursache hatte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, der Pkw wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsgefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.