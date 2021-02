Eine 32-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A65 bei der Auffahrt Landau-Süd am Montag gegen 10.50 Uhr verletzt worden. Wie die Edenkobener Polizei mitteilt, fuhren zwei Autofahrerinnen auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf. Beide haben beim Spurwechsel einen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn fahrenden Lkw übersehen. Die vorausfahrende Autofahrerin erschrak und bremste ihren Wagen ab. Auch die hinter ihr fahrende 32-Jährige konnte zwar rechtzeitig abbremsen, ihr Auto wurde aber vom Lkw im Heckbereich erwischt. Sie erlitt beim Unfall ein Hals-Wirbel-Schleuder-Trauma und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Schaden an Lkw und Auto: rund 12.000 Euro. Wegen des Unfalls war die A65 für 45 Minuten nur halbseitig befahrbar.