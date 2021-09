Ein Auto ist am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe Höhe Knöringen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der 19-jährige Fahrer seinen Wagen noch auf dem Standstreifen anhalten und aussteigen, bevor der Wagen brannte. Die A65 musste für circa 30 Minuten wegen der Löscharbeiten durch die Edenkobener Feuerwehr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt.