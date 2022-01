Zwei Autos sind am Montagmorgen auf der A65 bei Edesheim zusammengestoßen. Über den Unfallhergang gibt es unterschiedliche Aussagen. Sicher ist, dass die beiden Autofahrer gegen 8 Uhr dabei waren, mehrere Lastwagen zu überholen. Laut Polizei gab der vorausfahrende 45 Jahre alte Autofahrer an, der ihm folgende 56-Jährige habe ihm mit Lichthupe Signale gegeben, weil er angeblich zu langsam unterwegs gewesen sei. Der 56-Jährige wiederum behauptete, dass der Vorausfahrende plötzlich gebremst habe, weshalb er auf dessen Fahrzeug aufgefahren sei. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Gesamtschadenshöhe liegt laut Polizei bei 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Überholvorgang und Unfallhergang geben können, sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.