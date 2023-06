Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur den Landauer Bürgern geht die Sperrung der A65-Auffahrt Zentrum auf den Keks, sondern auch den Firmen. Klar: Umwege bedeuten Kosten. Seit einem Dreivierteljahr tut sich an der Baustelle nichts. Nun machen die Unternehmer Druck.

Ein rundes Dreivierteljahr ist der schwere Unfall an der A65 nun her. Am 12. Oktober hatte sich bei Sanierungsarbeiten an der A65 ein Betonteil der Lärmschutzwand gelöst.