Im Trog der A65 bei Landau-Zentrum wird zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit die Verkehrsführung bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen eingeschränkt. Das hat die Autobahn GmbH am Mittwoch mitgeteilt. Bisher hatte es eine Einengung und eine Sperrung der Zufahrt nur auf den beiden Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen gegeben. Bei Arbeiten zur Überprüfung und Sicherung einer Lärmschutzwand war am Mittwoch, 12. Oktober, ein etwa fünf Tonnen schweres Element abgestürzt. Dabei waren zwei Bauarbeiter schwer verletzt worden. Experten der Autobahn GmbH hatten diese Woche den Unfallbereich untersucht. Sie halten es für unwahrscheinlich, können aber auch nicht ganz ausschließen, dass sich weitere Elemente lösen.