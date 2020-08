Das Autobahnamt des Landesbetriebs Mobilität repariert nacheinander an mehreren Anschlussstellen und Streckenabschnitten der A65 den Asphalt. Um die Verkehrs- und Arbeitssicherheit in den Baustellenbereichen sicher zu stellen, sind Sperrungen erforderlich, und es wird abends und in der Nacht gearbeitet. Vom Montag, 10. August, bis Dienstag, 6 Uhr, wird an der Anschlussstelle Kandel-Süd die Zufahrt von der B9 auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wörth-Dorschberg umgeleitet.

Von Dienstag auf Mittwoch, 11./12. August, gibt es eine Vollsperrung der A65 zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Kandel-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Kandel-Mitte wird ausgeschildert.

Grund für die Arbeiten sind Schäden an der Fahrbahn, beispielsweise Schlaglöcher und Verdrückungen. Die betroffenen Schadstellen werden mit Gussasphalt saniert.