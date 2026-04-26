Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße informiert, dass die Anschlussstelle Landau-Süd der Autobahn 65 an diesem Montag voll gesperrt ist. An diesem Tag ist es nicht möglich, über „ Landau Süd“ auf die Autobahn auf- oder von dieser abzufahren. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert und führen über die Anschlussstellen Landau-Zentrum und Rohrbach. Ebenso wird der Zubringer der Bundesstraße 38 zur Autobahnanschlussstelle (die Straße südlich des Landauer Ebenbergs am Segelflugplatz) gesperrt. Grund sind dringende Arbeiten der Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke über den Zubringer zur A 65 (Bahnstrecke Neustadt–Karlsruhe). Auf den Umleitungsstrecken ist aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens mit Verzögerungen zu rechnen. Die Sperrung soll am Montag erst ab 8 Uhr beginnen, so die Verwaltung, um den morgendlichen Berufsverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Gegen 16 Uhr soll die Sperrung planmäßig wieder aufgehoben werden. Mögliche Restarbeiten sind für Dienstag, 28. April, vorgesehen.