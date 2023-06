Die Autobahn GmbH Südwest überprüft routinemäßig Brücken an der A65. Dadurch kommt es am Sonntag, 25. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Landau-Nord sowohl in Fahrtrichtung Ludwigshafen als auch in Fahrtrichtung Karlsruhe zu kurzzeitigen, etwa 15-minütigen Vollsperrungen. Die sogenannte Hornbachspange bei Dammheim, die Verbindung zwischen A65 und B272, muss durchgängig gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert. Sie führen über die Bedarfsumleitung U99 über die B10 zur Anschlussstelle Landau-Nord. Die Autobahn GmbH appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.