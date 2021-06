Eine 48-Jährige aus Karlsruhe wurde am Samstag bei einem Unfall auf der A65 leicht verletzt. Laut Polizei musste die Frau, die in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, im Bereich Edesheim kurzzeitig auf dem Standstreifen anhalten. Der anschließend auf dem rechten Fahrstreifen vorbeifahrende Lkw-Fahrer streifte den Wagen auf dem Standstreifen, wodurch die Scheibe des Autos beschädigt wurde. Durch das Zersplittern der Scheibe wurde die 48-Jährige leicht am Arm verletzt. Die Unfallstelle musste im Anschluss vorübergehend abgesichert werden. Da der Lasterfahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Polizei rät: Im Falle einer Panne auf der Autobahn sollte das Fahrzeug zunächst gut sichtbar für alle Verkehrsteilnehmer abgesichert werden. Die Fahrzeuginsassen sollten eine Warnweste tragen, sich hinter die Schutzplanke begeben und nicht im Fahrzeug sitzenbleiben.