Bei einem Auffahrunfall auf der A65 wurde eine Autofahrerin am Montagabend leicht verletzt. Gegen 18.10 Uhr war eine 22-jährige Skoda-Fahrerin in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Sie fuhr bei Insheim von der Autobahn ab. Laut Polizei musste die junge Frau an der Einmündung zur L543 verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter ihr fahrende 34-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf die Skoda-Fahrerin auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme klagte die Skoda-Fahrerin über Nackenschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf die Seat-Fahrerin wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zukommen, teilt die Polizei mit.