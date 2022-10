Anlässlich ihres 1250-jährigen Bestehens lädt die Ortsgemeinde Kleinfischlingen für Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, zu einem A-cappella-Konzert mit der Gruppe „Five Blue Flies“ in die protestantische Kirche ein. Die Männerformation, die ihren 25-jährigen Geburtstag feiert, besteht aus jeweils zwei Tenören (Daniel Schreiber und Klaus Hoffmann), Baritonen (Reinhold Wilbert und Philip Niederberger) und Bässen (Timo Habermehl und Gerald Niederberger). Das Repertoire der Gruppe reicht von Arrangements klassischer Stücke wie „Je ne l´ose dire“ über Musical-Melodien hin zu den Arrangements der Comedian Harmonists. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Karten gibt es vorab unter Telefon 06347 8816 oder an der Abendkasse. Im Anschluss an das Konzert lädt die Ortsgemeinde zu einem Umtrunk ein.