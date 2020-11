Die Umgestaltung der Autobahn-Anschlussstelle Landau-Zentrum ist abgeschlossen. Das hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Der Verkehr könne wieder ungestört fließen. Vor der Landesgartenschau war die Anschlussstelle mit zwei großen Kreiseln auf beiden Seiten der A 65 versehen worden. Auf der Westseite gab es aber noch eine Kreuzung, die den Verkehrsfluss behinderte. Jetzt ist die Kreisstraße 5, die in den Stadtteil Horst und das dortige Gewerbegebiet führt, tiefergelegt worden und unter der stark befahrenen Landesstraße 509 (Landau - Herxheim/Offenbach) hindurch direkt an den westlichen Kreisel angebunden. Dafür hatte der Landesbetrieb Mobilität, Projektmanagement Bad Bergzabern, einen rund 100 Meter langen Trog bauen lassen. Wissing gab die gesamten Baukosten für die beiden Kreisel, alle Anschlüsse und eine rund 320 Meter lange und bis zu sechs Meter hohe Lärmschutzwand mit rund 7,5 Millionen Euro an, die sich Bund, Land und Stadt geteilt hätten.