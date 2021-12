Seit Mittwoch, 1. Dezember, tummeln sich im Foyer des Gemeindehauses der Stiftskirchengemeinde Landau 999 Schafe. „Kleine natürlich, sonst würden sie da ja nicht reinpassen“, schreibt Gemeindediakonin Nadja Lackner. Was hat es mit dem 1000. Schäfchen auf sich? Um dieses Geheimnis und um das Geheimnis von Bethlehem rankt sich

die Adventskalendergeschichte für Kleine und Große. Sie kann täglich vom Stiftsplatz aus im Gemeindehaus- Adventsfenster verfolgt und gelesen werden. Familien der Gemeinde stellen jeden Tag einen Teil der Geschichte im Foyerfenster des Gemeindehauses dar. Die Bilder werden fotografiert und an Heilig Abend zu einem Krippenspiel zusammengebaut. Die Texte hängen am Fenster, so dass es immer etwas zu gucken und zu lesen gibt.