Der Lockdown scheint nicht sonderlich gut zu greifen: Bis Donnerstag, 15 Uhr, sind im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau 65 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, acht mehr als am Mittwoch. Im Kreis Germersheim sind 33 Neuinfektionen bekanntgeworden, neun mehr als am Mittwoch.

Betroffen sind je eine Lehrkraft an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße in Annweiler, an der Realschule plus Annweiler und der Grundschule Dammheim. An der Realschule sind eine Schülerin und eine Lehrkraft Kontaktpersonen der Kategorie 1, müssen also daheim bleiben. In der Grundschule müssen elf Schüler und eine Lehrkraft in Quarantäne.