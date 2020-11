Der Lockdown scheint nicht sonderlich gut zu greifen: Bis Donnerstag, 15 Uhr, sind im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau 65 (57) weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, im Kreis Germersheim 33 (24: Zahlen in Klammern geben den Wert vom Vortag an). Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen in der Südpfalz stieg auf 1994 (1896).

Neu von Ausbrüchen betroffen sind die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße am Standort Annweiler, wo eine Lehrkraft positiv getestet wurde. Dort sind keine Maßnahmen erforderlich. Auch an der Realschule plus Annweiler hat es eine Infektion bei einer Lehrkraft gegeben. Eine Schülerin und eine Lehrkraft wurden als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft, müssen also daheim bleiben. In der Grundschule Dammheim hat sich eine Lehrkraft angesteckt. In diesem Fall sind elf Schüler und eine Lehrkraft Kontaktpersonen der Kategorie 1 und müssen in Quarantäne. Ob alle Kontaktpersonen getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt noch.

Die Gesamtzahl der bekannten Fälle ist im Kreis SÜW und der Stadt Landau auf 906 gestiegen. Sieben Menschen sind gestorben, 536 gelten als gesundet. Somit sind noch 363 (341) Fälle aktiv. Aktive Infektionen gibt es noch in den Verbandsgemeinden Annweiler (41), Bad Bergzabern (66), Edenkoben (46), Herxheim (38), Landau-Land (27), Maikammer (20), Offenbach (29) und in Landau (96).

Im Kreis Germersheim gibt es noch 472 (442) Infizierte in den Verbandsgemeinden Hagenbach (38), Kandel (34), Jockgrim (46), Rülzheim (58), Bellheim (80) und Lingenfeld (41), sowie in Wörth (71) und Germersheim (103). Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen in sieben Tagen) steigt auf 91,7 in Landau, 147,5 im Kreis SÜW und 151,9 im Kreis Germersheim.