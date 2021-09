In der Südpfalz wurden zwischen Freitag und Montag 98 neue Corona-Fälle gezählt. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, haben sich im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau 64 Menschen angesteckt, 34 Personen im Kreis Germersheim. Positiv getestet wurden drei Schüler des Trifelsgymnasiums Annweiler, drei weitere Kinder der Protestantische Kindertagesstätte Wildtulpe in Mörzheim, ein Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule plus Landau und ein Mitarbeiter des Vinzentius-Krankenhauses Landau. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzen bei 141,4 in der Stadt Landau, 56 im Kreis Südliche Weinstraße und 101,5 im Kreis Germersheim. Die Hospitalisierungsinzidenz für die Versorgungsregion Rheinpfalz liegt bei 1,7; der Anteil von Covid-19-Patienten an der Intensivkapazität in Rheinland-Pfalz bei 4,54.