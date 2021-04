Im Vergleich zum Vortag gibt es 95 neue bestätigte Corona-Infektionen. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, haben sich im Kreis Germersheim 27 Menschen, in der Stadt Landau 20 und im Kreis Südliche Weinstraße 48 Menschen neu infiziert. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 620 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 4755 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 27 Fälle). Ein Kind aus der Kindertagesstätte Pumuckl in Vorderweidenthal hat sich mit dem Virus Sars-CoV-2 neu angesteckt. In der Bad Bergzaberner Edith-Stein-Klinik wurden fünf Patienten positiv getestet, im Landauer Standort des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße einer.

Die aktuellen Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen für die Stadt Landau bei 93,9, für den Kreis Südliche Weinstraße bei 99,5 und für den Kreis Germersheim bei 162,8.