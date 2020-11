Zwischen Rhein und Pfälzerwald gibt es 95 Corona-Neuinfektionen. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. 72 Neuinfektionen entfallen dabei auf den Kreis Germersheim. „Die hohe Zahl an neuen Fällen von gestern auf heute resultiert unter anderem daraus, dass gestern die Neufälle in den Senioreneinrichtungen in unserer Meldung leider noch nicht berücksichtigt waren“, ordnet die Germersheimer Kreisverwaltung ein. Aber die Ansteckungsrate im privaten Bereich sei immer noch hoch. Gestorben sind im Kreis 19 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 178,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Die Situation in Landau/SÜW

23 Neuinfektionen entfallen dabei auf den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau, teilen die Verwaltungen mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 1048. Neun Menschen sind gestorben. Neu betroffen ist die Pro Seniore Residenz in Bad Bergzabern. Dort wurde ein Bewohner positiv auf das Virus Sars-CoV2 getestet. Die Kontaktpersonen werden noch ermittelt. Auch ein Schüler der Realschule plus in Herxheim wurde positiv getestet. Der Schüler besuchte am 12. November zuletzt die Schule. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden 20 Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und müssen in Quarantäne. Der Inzidenzwert für Landau liegt bei 96 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, im Kreis SÜW liegt er bei 84,1.