94 neue Fälle – das ist die Corona-Bilanz für die Südpfalz seit Freitagmittag. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 42 Neuinfektionen, in Germersheim und Umgebung 52. Das teilen die Gesundheitsämter mit.

Nach einem positiven Corona-Fall an der Grundschule Dorschbergschule Wörth ist die betroffene Klasse in Quarantäne, wie es heißt. Auch an der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth wurden nach einem positiven Ergebnis die Kontaktpersonen des Infizierten nach Hause geschickt.

Für die Stadt Landau liegt der Inzidenzwert bei 64 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 121,2. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1276 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 936 Menschen sind wieder gesund, zehn sind gestorben.

In Germersheim und Umgebung gab es bislang 1634 Infizierte – 1136 Menschen gelten als gesundet, 27 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 144,9.