93 neue Corona-Infizierte – das ist die Bilanz des Wochenendes in der Südpfalz. Die Gesundheitsämter haben seit Freitag 53 neue Fälle in Landau und im Kreis SÜW registriert und 40 im Kreis Germersheim. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz für Landau mit 49,3 an, für den Kreis SÜW mit 94,8 und für den Kreis Germersheim mit 110,8.