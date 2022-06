Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni, geht das Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße in die zweite Runde. 2021 war aus den klassischen Weintagen der Südlichen Weinstraße – auch pandemiebedingt – das Weinerlebnis geworden. Das wird nun am Fronleichnamswochenende wiederholt. Wie im vergangenen Jahr präsentieren sich an beiden Tagen rund 90 Winzerinnen und Winzer aus Landau und der Südlichen Weinstraße in der Landauer Innenstadt. Sie empfangen an sechs unterschiedlichen Plätzen Gäste. Mit dabei sind Winzer aus dem Ahrtal mit ihren Weinen. Im kulturellen Rahmenprogramm gibt es eine Kunstausstellung mit Werken von Elvira Bach in der Galerie Z. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt werden die Veranstaltung am Freitag um 16 Uhr vor dem Rathaus eröffnen.