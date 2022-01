Wie sich die Corona-Lage in der Südpfalz entwickelt hat, ist nur teilweise bekannt: Wegen einer technischen Störung am Montag bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, von der auch das Gesundheitsamt betroffen ist, konnten am Dienstag aus dem Kreis SÜW und aus Landau keine neuen Werte übermittelt werden. Der Kreis Germersheim vermeldet 90 nachgewiesene neue Infektionen. Die Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) fiel auf 366,6. Landesweit liegt der Wert bei 318,1.