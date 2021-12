Erfolglos hat eine Frau am Mittwochvormittag versucht, eine 90-jährige Landauerin am Telefon hereinzulegen. Laut Polizei erklärte die Unbekannte am Telefon, sie sei von der Polizei, und es sei in der Nachbarschaft zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Die Anruferin erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Wertgegenständen in dem Anwesen der Seniorin. Da die 90-Jährige nachfragte, weil ihr die Situation suspekt vorkam, beendete die unbekannte Anruferin das Telefonat. Die Polizei warnt regelmäßig und eindringlich vor diesen Betrügern am Telefon. Sie gibt auch ganz konkrete Tipps, was zu tun ist.

Am besten auflegen

Die Polizei betont, es sollten keine Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon gegeben werden. Sie, die Polizei, fordere niemals am Telefon Bürger auf, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. Die Ermittler schicken auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um Wertsachen abzuholen und vorsorglich in „Verwahrung“ zu nehmen. „Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu Ihrem Vermögen am Telefon aushorchen“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch angeblichen Mitarbeitern Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten sollten keine Wertsachen zur Verwahrung ausgehändigt werden. Wer einen solch zweifelhaften Anruf erhalte, solle auflegen und in jedem Fall die Polizei verständigen, zum Beispiel die Wache in Landau unter 06341 2870.