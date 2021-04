Die Inzidenzwerte in der Südpfalz sind seit Mittwoch weiter gefallen: in Landau auf 78,9, im Kreis SÜW auf 51,6, im Kreis Germersheim auf 154,2. Die Gesundheitsämter haben 89 neue Corona-Infizierte registriert, 57 im Kreis Germersheim und 32 an der Weinstraße. Im Kreis Germersheim ist ein weiteren Senior an oder mit Corona gestorben. Im Klinikum Landau-/SÜW sind am Standort Landau drei Mitarbeiter positiv getestet worden, im Vinzentius-Krankenhaus Landau ein Mitarbeiter, in der Grundschule Horstring in Landau ein Schüler.