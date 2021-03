Seit Freitag haben die beiden Gesundheitsämter in Landau und in Germersheim 89 neue Corona-Infizierte registriert: 44 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 45 im Kreis Germersheim. In folgenden Einrichtungen wurden Personen positiv auf Covid-19 getestet: im Pamina-Schulzentrum Herxheim zwei Schüler – 16 Personen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft, im Pfalzklinikum Klingenmünster zwei Mitarbeiter und ein Patient, in der Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern ein Patient.