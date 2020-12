In der Südpfalz sind seit Dienstag 87 neue Corona-Infizierte registriert worden, 59 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 28 im Kreis Germersheim. Das melden die beiden Gesundheitsämter. Folgende Einrichtungen in Landau und SÜW sind neu betroffen: Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, Standort Landau, sind elf 11 Beschäftigte positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Standort Annweiler sind es sechs Patienten und zwei Beschäftigte, am Standort Bad Bergzabern drei Patienten. Außerdem: im Altenzentrum St. Josef Herxheim zwei Bewohner, im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus elf Bewohner, in der Pestalozzi-Grundschule Landau eine Lehrkraft.

Mehr zum Thema