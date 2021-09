Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.40 Uhr auf der L512 (Landau - Nußdorf) ist ein 53-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er aus Nußdorf kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung der Gilletstraße habe ein 86-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtet, sei auf die L512 eingebogen und habe den Radler erfasst. Der stürzte gegen das Auto, dann auf die Fahrbahn und zog sich Abschürfungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro.