Der 84-jährige Landauer, der am 15. Juni in der Schlettstadter Straße mit einem E-Scooter gestürzt war und sich dabei an Kopf und Bein schwer verletzt hatte, ist zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei Landau am Freitag mitgeteilt. Kurz nach dem Sturz hatte die Polizei verlautbart, der Mann sei wohl ohne Fremdeinwirkung gestürzt. An dem E-Scooter sei kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen, deshalb hatte die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.