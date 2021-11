Eine 84-Jährigen ist bei Einkaufen Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. In einem Supermarkt wurde die Seniorin am Donnerstag gegen 14.30 Uhr von einer jungen Frau angesprochen, weil diese angeblich den Preis auf einer Lebkuchenpackung nicht lesen konnte. Die Hilfsbereitschaft der 84-Jährigen wurde ausgenutzt. Laut Polizei öffnete ein Mittäter heimlich ihre Handtasche und ihr Portemonnaie und stahl knapp 200 Euro Bargeld. Während von dem Mittäter keine Personenbeschreibung vorliegt, handelte es sich bei der Ganovin um eine 30 Jahre alte, 165 bis 170 Zentimeter große Frau mit normaler Statur. Sie hatte lange schwarze Haare, in denen sie ein helles Haarband mit Glitzerperlen trug. Zudem war sie mit einer dunklen Jacke mit Kunstpelz am Kragen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.